201/Höhenangst ist die neueste Folge der Die Drei ??? von Europa (Sony Music) vom27. September 2019.

201/Höhenangst Die Drei ???

Ein unbekannter Anrufer behauptet, Bob wäre der einzige Augenzeuge eines Mordes. Und als wäre das nicht schon seltsam genug, handelt das neueste Buch des Autors Ben Hustler von genau diesem Verbrechen. Bob glaubt an einen schlechten Scherz. Doch als er beginnt, die ersten Kapitel von „Höhenangst“ zu lesen, überkommt ihn eine Gänsehaut …

Wow, was für eine spannende Folge. Meiner Meinung nach die beste Folge seit langer Zeit. Ich fand sie vom ersten Moment und damit meine ich auch von der ersten Minute bis zum Ende hochspannend. Selbst wenn man so langsam herausbekommt um was es eigentlich geht nimmt das immer wieder hochspannende Wendungen. Ich kann euch diese Folge mehr als empfehlen.