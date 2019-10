100 skurrile Fragen aus der Welt des Fußballs ist ein Buch aus dem Meyer & Meyer Verlag vom 16. September 2019.

Was passiert, wenn der Schiedsrichter ein Tor erzielt? Kann der Schiedsrichter sich selbst die Rote Karte zeigen? Weshalb wurde Linienrichter Juan Freddy Cruz Castañeda von seinem Schiedsrichterkollegen ausgeschlossen? – Die Antworten auf diese und noch viele weitere Fragen, die du dir noch nie gestellt hast, findest du in 100 skurrile Fragen aus der Welt des Fußballs. Dieses Buch enthüllt zahlreiche unbekannte oder wenig bekannte Fußballgeschichten und gibt Millionen von Fußballfans Antworten auf alle möglichen Fragen – auch auf solche, an die sie vielleicht noch nicht gedacht haben.

Ein total interessantes Buch, das auf den ersten Blick etwas witziges vermuten lässt, aber geballtes Fußballwissen parat hat. Es gibt so viele Dinge, die ich selbst nicht wusste, die mir dieses Buch erklärt hat. Als Fußball-Fan fand ich das richtig klasse. Ich will euch natürlich auch mal ein Beispiel nennen, wusstet ihr zb. welches das erste internationale Spiel war? Oder wusstet ihr wann und warum gelbe und rote Karten eingeführt worden sind? Nein? Dann ist dieses Buch genau das richtige für euch, ich wusste das auch nicht und die Geschichten dazu sind richtig interessant. Daher meine klare Empfehlung.