100 geniale Zeichentricks: Von der Hilfslinie bis zur Szenerie ist en Buch aus dem Edition Michael Fischer / EMF Verlag vom 4. September 2019.

100 geniale Zeichentricks

Zeichnen ist für viele eine Wissenschaft. Was viele nicht wissen, ist, dass mit nur wenigen Tipps und Tricks komplexe und detailverliebte Zeichnungen entstehen können – ohne Zaubern zu müssen. Die Autoren von „100 Geniale Zeichentricks“ sind absolute Experten auf ihrem Gebiet und vermitteln spielend ihr Wissen zum Thema Zeichnen. Durch ihr langjährige Erfahrung als Lehrkörper in Zeichenkursen an der Akademie Ruhr wissen sie worauf es ankommt und welche Fragen sich Kursteilnehmer oft stellen. Das geballte Wissen – als Antwort auf diese Fragen – zum Thema Schattierung, Perspektive, Dimensionalität etc. gibt es nun in Form dieses Buchs. Egal ob technische Zeichnung, Porträt, Tierzeichnung oder urbane Landschaft, nach der Lektüre ist man absoluter Zeichenprofi!

Ich beneide Menschen, die zeichnen können, ja total. Ich wollte das auch immer gut können und probiere mich da oft dran. Als ich dann dies Buch sah musste ich natürlich sofort zugreifen. Und was soll ich sagen, die Anleitungen und Tricks sind klasse, leicht umzusetzen und sehen toll aus. Das ganze fängt an mit der richtigen Haltung der Hand bis zu komplizierteren Strichführungen. Mir hat das total Spaß gemacht und ich habe Dinge gezeichnet von denen ich vor dem Buch nicht gedacht hätte, dass ich das mal kann. Daher meine klare Empfehlung für dieses Buch.