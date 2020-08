084/Titel,Tore,Tulpen! von Teufelskicker

084/Titel,Tore,Tulpen! ist die neueste Folge von Teufelskicker und Europa (Sony Music) vom 7. August 2020.

Norbert und fünf Teufelskicker fahren für ein Trainingslager in die Niederlande. In dem kleinen Ort Emmerwijk lernen sie die Mannschaft des dortigen Fußballclubs und ihren Trainer Henk van Dyke kennen. Henk ist nebenbei auch begeisterter Tulpenzüchter. Er zeigt den Kindern sein Meisterstück: Die Herz-Tulpe! Doch am nächsten Morgen folgt der Schock: Die einzigartige Blume ist verschwunden! Zusammen mit ihren neuen Freunden vom FK Emmerwijk machen sich die Teufelskicker auf, um die kostbaren Tulpenzwiebeln zu retten. In unserem fußballbegeisterten Nachbarland beginnt ein spannendes Abenteuer!

Ach, was soll ich sagen, ich liebe die Teufelskicker einfach, die letzten Folgen waren thematisch alle sehr stark und diese Folge topt das noch wieder. Das große Thema ist Holland und Kinder lernen hier spielend womit man Holland alles in Verbindung bringt. Seien es die Kanäle, Boot fahren oder eben Tulpen. Um letztere geht es hier und um eine Liebesgeschichte. Total schön und vor allem spannend gemacht. Ich kann euch diese Folge mehr als empfehlen.