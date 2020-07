083/König Von Europa! von die Teufelskicker

Moritz und seine Freunde fiebern einem fußballerischen Großereignis entgegen: Der ersten gesamteuropäischen EM! Ihre Klassenlehrerin Frau Weick ist weniger happy. Sie findet, dass die Schüler viel zu wenig über ihre Nachbarländer wissen. Immerhin besuchen sie doch die Europa-Schule! Also ersinnt sie einen Trick, um ihren Schützlingen eine Extra-Portion Europa-Wissen einzuimpfen… Auf geht’s: Beim so genannten „Euro-Kicker-Quiz!“ wird das große Turnier schon mal im Voraus ausgespielt, frei nach dem Motto: „Erste Halbzeit: Kicken, zweite Halbzeit: Köpfchen“!

Die Idee zu dieser Folge ist gar nicht so schlecht und als Fußballtunier sicherlich spannend und eine ganz neue Idee. Die Fragen waren allerdings ziemlich einfach, so einfach, dass auch gar keine Spannung aufgekommen ist bei mir als Erwachsenen. Für Kinder sieht das aber sicherlich ganz anders aus. Kinder werden an dieser Folge ihren Spaß haben, Erwachsene nicht so wirklich, möchte ich erwähnen weil ich weiß, dass auch viele Hörspielbegeisterte Erwachsene in diese Serie reinhören. Aber macht euch am besten euer eigenes Bild und hört einfach mal selbst rein.