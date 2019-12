080/der Kommerzclub! von Teufelskicker

080/der Kommerzclub! ist die neueste Folge von Teufelskicker und Europa (Sony Music) vom 6. Dezember 2019.

Herr Kaiser, Sponsor des SV Blau-Gelb, hat einen ehrgeizigen Neffen: Nils kommt frisch von der Uni und möchte später einmal die Kaiser-Milchwerke übernehmen. Sein großes Ziel ist die Gründung eines eigenen Firmen-Teams. Als sein Onkel für ein paar Wochen außer Gefecht ist, macht er seinen Traum kurzentschlossen wahr! Die Teufelskicker sind baff, als plötzlich ein brandneues Team namens KMW die Liga aufmischt. Und noch mehr staunen sie darüber, wer für die neue Konkurrenz aufläuft: Die besten Spieler des VfB! Zeit für Moritz und Co., diese teuflische Verschwörung aufzudecken!

Top aktuell das Thema, wenn man mal in die Bundesliga schaut. Ich fand die Folge ging sehr kritisch mit dem Thema um, was auch gut so ist, denn so eine Art von Bezahlung und „Sponsoring“ gehört einfach nicht in den Fußball und macht den Sport irgendwie kaputt. Insgesamt eine sehr unterhaltsame Folge, mit schwerem Thema gut und leicht umgesetzt, ich kann euch diese Folge sehr empfehlen.