079/Hexenkessel! von Teufelskicker

079/Hexenkessel! ist die aktuelle Folge von Teufelskicker und Europa (Sony Music) vom 11. Oktober 2019.

Halloween steht vor der Tür. Moritz und seine Freunde überbieten sich gegenseitig mit Gruselstorys und schaurigen Kostüm-Ideen. Die Teufelskicker haben eine schaurige Idee: Wie wäre es, das legendäre Derby gegen den VfB zur Abwechslung mal in eine echte Horror-Show zu verwandeln? Dann erzählt auch noch Teufelskicker Eddy, dass er am Waldrand ein einsam gelegenes Haus entdeckt hat, in dem eine echte Hexe wohnt! Im Schutze der Dunkelheit schleichen die Freunde dorthin?

Ich stelle euch die Folge etwas verspätet vor, es war passend zu Halloween. Natürlich macht die Folge jetzt auch noch viel Spaß, weil sie einfach sehr kreativ war. Thema Fußball war hier fast Nebensache, die Folgen die so sind mag ich mittlerweile am liebsten, es entwickelt sich manchmal zu einer Freundestory. Wie gesagt, Spaßig, kann ich euch also sehr empfehlen.