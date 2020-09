078/Schrottplatz in Gefahr von Die Drei ??? Kids

078/Schrottplatz in Gefahr ist das neueste Hörspiel von Die Drei ??? Kids und Europa (Sony Music) aus dem Jahr 2020.

Der Schrottplatz brennt! Ausgerechnet vor der großen Jubiläumsfeier. Die drei ??? Kids sind sich sicher: dass kann kein Zufall sein. Die Spuren führen Justus, Peter und Bob weit zurück in die Vergangenheit …

Ich liebe diese Hörspielreihe von Die Drei ??? Kids einfach mittlerweile am liebsten und diese Folge zeigt auch wieder warum. Weil sie nicht ganz so weit hergeholt sind wie manche andere Hörspielreihen, eben auch realistischer und kindgerechter, das finde ich toll. Diese Folge fängt direkt spannend an und die drei Detektive arbeiten sich langsam von Beweis zu Beweis. Das ist sogar richtig spannend gewesen und endet am Ende natürlich in einem Highlight. Spannende Folge, die ich euch sehr empfehlen kann.