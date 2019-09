078/Hitzeschlacht! ist die neueste Folge der Teufelskicker von dem Label Europa (Sony Music) vom 9. August 2019.

078/Hitzeschlacht! von Teufelskicker

Seit Wochen legt eine gnadenlose Hitzewelle das Leben in der Stadt lahm. Und das ausgerechnet zum Start der Liga-Saison! Prompt wird das Derby gegen den VfB von einem qualmenden Zwischenfall überschattet. Entspannung tut Not, und so brechen Moritz und seine Freunde zum Baden an der Teufelszacke auf, ihrem Lieblings-Ausflugsort mitten im Wald. Eines haben sie aber nicht bedacht: Bei diesen Temperaturen gilt die höchste Waldbrand-Gefahrenstufe! Ehe sie es sich versehen, stecken die Freunde mitten in einem mehr als brenzligen Abenteuer!

Eine klasse Folge, die zum einen sehr gut in unseren heißen Sommer passt und zum anderen ein top aktuelles Thema behandelt, Waldbrände. Mit dieser Folge kann man Kindern eine ganze Menge beibringen, eben wie man sich an heißen Tagen verhält und welche Probleme das nach sich ziehen kann. Genau diese Art von Folgen liebe ich, die ein e spannende Geschichte haben, die dann auch noch sehr lehrreich ist, daher meine ganz klare Empfehlung.