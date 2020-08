077/die Musikdiebe ist die neueste Folge von Die Drei ??? Kids und Europa (Sony Music) vom 31. Juli 2020.

077/die Musikdiebe von Die Drei ??? Kids

Aus dem Tonstudio des Popstars Modena wurde ein Song gestohlen. Kann Modena ihrem Team nicht mehr vertrauen? Als Chorsänger getarnt begeben sich die drei ??? Kids auf die Spur des Diebes.

Die Drei ??? Kids liebe ich ja mittlerweile fast so wie „die großen“ Detektive. Ich freue mich immer richtig auf die neuen Folgen und war auf diese ebenso gespannt. Ich fand sie auch sehr lustig insgesamt, wenn man in die Mikros gröhlt um einen möglichst schlechten Song zu machen, aber insgesamt natürlich alles sehr weit hergeholt und unrealistisch. Das war so ein wenig ungewohnt bei den drei ??? Kids, aber was solls, die Folge hat trotzdem viel Spaß gemacht und ich kann euch empfehlen einfach selbst mal reinzuhören.