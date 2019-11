073/Surfstrand in Gefahr ist die neueste Folge von Die Drei ??? Kids und Europa (Sony Music) vom 15. November 2019.

073/Surfstrand in Gefahr von Die Drei ??? Kids

Surfprofi Andy behauptet, das Horn an seinem legendären Surfbrett stamme von einem Einhorn. Als das Fabelwesen in Rocky Beach gesichtet wird, haben Justus, Peter und Bob einen neuen Fall …

Wieder mal eine richtig gelungene Folge, die wirklich Spaß macht sich anzuhören. Hier ist alles mit dabei, ein bisschen ein ernstes Thema, Spaß und ein witziges Ende bei dem man sich fragt „Was hat es mit dem Horn eigentlich wirklich auf sich“. Okay, es ist stellenweise etwas weit hergeholt, aber was solls, es regt die Phantasie an und macht einfach Spaß, daher meine klare Empfehlung.