070/Gefährliches Spiel von Die drei !!!

070/Gefährliches Spiel ist die neuste Folge von Die drei !!! und Sony Music Family Entertainment (Sony Music) aus dem Jahr 2020.

Franzi wird zum Training der aufstrebenden Mädchen-Fußballmannschaft eingeladen. Doch dort ist die Stimmung schlecht und schon bald geschehen Sabotageakte gegen zwei Spielerinnen und den Trainerstab. Franzi ermittelt Undercover.

Eine richtig gelungene Folge, ich sags ja auch immer wieder, so langsam mag ich die Drei !!! auch wenn diese Hörspielserie eher was für Mädchen ist, finde ich die Fälle mitunter sehr gelungen, wie dieser eben auch. Ich finde es auch klasse, dass diese Folge über Fußball geht, für alle Mädchen super geeignet, die sich eben dafür auch interessieren. Ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich am Anfang kurz dachte ich höre eine Episode der Teufelskicker, weils wirklich ähnlich anfing, wie auch in der 086/Blau-Gelb in Bayern!, aber da hatte ich mich geirrt. Ich kann euch diese Folge auf jeden Fall sehr empfehlen, hört doch auch einfach selbst mal rein.