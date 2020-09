069/Nacht der Wölfe von Die Drei !!!

069/Nacht der Wölfe ist das neueste Hörspiel von Die Drei !!! und Europa (Sony Music) aus dem Jahr 2020.

Ein Wolf wird im Wald nahe der Stadt gesichtet! Franzi ist total begeistert über die Rückkehr der Wölfe. Doch die Tiere sorgen für verhärtete Fronten zwischen Tierschützern und besorgten Anwohnern, die die Wölfe für einige Vorfälle verantwortlich machen. Aber haben sie wirklich etwas mit dem Verschwinden von zwei Jungs aus dem Waldkindergarten zu tun? Kim,Franzi und Marie machen sich im Wald auf die Suche nach den beiden. Und stehen dort dem Wolf plötzlich selbst gegenüber.

So langsam gewöhne ich mich an Die Drei !!!, finde ich langsam wirklich gut gemacht und ich liebe Hörspiele bei denen man auch noch was lernt, was hier definitiv der Fall ist, denn hier geht es um Wölfe. Ein spannendes Thema zur Zeit, weil es ja wirklich wieder Wölfe in Deutschland gibt nach Jahrzehnten. Hier werden auch die Problematiken mit Wölfen erwähnt und Pro und Contras gegeben. Dazu noch eine spannende Geschichte drumherum und fertig ist ein gelungenes Hörspiel, das ich euch wirklich sehr empfehlen kann.