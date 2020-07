067/Tatort Geisterbahn ist die neueste Folge von Die Drei !!! und Europa (Sony Music) vom 22. Mai 2020.

067/Tatort Geisterbahn von Die Drei !!!

Der Duft von Zuckerwatte und gebrannten Mandeln, Karussells und die Geisterbahn „Gruselschloss“ locken nicht nur Kim, Franzi und Marie auf den Jahrmarkt. Doch schnell bemerken die drei, dass dort etwas oberfaul ist. Die Geisterbahn wird mehrfach sabotiert, in die Wohnwagen der Schausteller wird eingebrochen. Die drei Detektivinnen steigen sofort in die Ermittlungen ein, werden jedoch bald von den Besitzern der Geisterbahn gebeten, damit aufzuhören. Sehr verdächtig!

So langsam komme ich rein in die drei !!! ich habe aber bei weitem noch nicht alle Folgen gehört. Ich habe privat angefangen die ersten zu hören und war von denen schon begeistert. Jetzt habe ich mir mal diese neue angehört und muss sagen, solide Folge, die echt spannend war. Ich mag Hörspiele die auf Jahrmärkten sind, da kommt es eben viel auf die Geräuschkulisse an, die hier absolut stimmig ist und passt. Hat Spaß gemacht zu hören und so langsam gewöhne ich mich an die drei !!! hört also einfach auch selbst mal rein.