009/Gepanschter Punsch von TKKG Junior

009/Gepanschter Punsch ist die neueste Folge von TKKG Junior und Europa (Sony Music) vom 8. November 2019.

Adventszeit in der Millionenstadt. Doch auf dem Öko-Weihnachtsmarkt geht es gar nicht besinnlich zu. Jemand scheint etwas in die Getränke und ins Essen zu mischen. Etliche Gäste klagen über Bauchweh und Übelkeit. Als auch der Punsch-Stand von Frau Glockner ins Visier der Täter gerät, übernehmen TKKG den Fall.

Diese Folge passt zu Weihnachten wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge. Zugleich ist sie definitiv auch die beste Folge von TKKG Junior bisher, weil sie einfach alles hat. Sie ist lustig, ernst, hat tolle Wendungen und macht einfach nur Spaß. Mittlerweile habe ich mich auch an die Stimmen gewöhnt. Die Folge ist auch nicht zu weit hergeholt, genau so könnte es fast passieren in einer Millionenstadt. Ich kann euch diese Folge wirklich sehr empfehlen, besonders jetzt zu Weihnachten als Geschenk für eure Kleinen. Hört unbedingt mal rein.