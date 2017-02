Zwei in der Küche: Kochbuch für glückliche Paare: Ob für Sonntagsfrühstück, Brunch mit Freunden oder die schnelle Pärchenküche nach Feierabend, das Kochbuch für glückliche Paare liefert unzählige abwechslungsreiche Rezepte und sorgt für besonders schöne Momente zu zweit. Praktische Tipps zur Bewirtung von Gästen und zur Komposition von gelungenen Menüs machen dieses Buch zu einem wertvollen Begleiter für jedes Paar.

Meine Freundin und ich kochen sehr häufig zusammen. Wir machen das auch sehr gerne, das ist eben so eine Gemeinsame Sache, die man jeden Abend haben kann, also etwas zusammen machen ohne dafür nochmal loszufahren. Mir macht das immer sehr viel Spaß, weil man so ins Gespräch kommt oder eben rumalbert. Diese Rezepte in diesem Buch eignen sich wunderbar dafür, würden aber auch unter jedem anderen Titel gut funktionieren, das Buch ist ansonsten nicht wirklich so aufgebaut als wenn es nur für Paare ist. Was ich damit sagen will: Ich hätte mir bei den Bildern der Rezepte mehr abgebildete Paare gewünscht, also auch etwas das mir zeigt um was das Buch letztendlich geht. Das war nicht der Fall, am Anfang standen ein paar Seiten geschrieben, dann ist es eine Rezeptesammlung, wie so viele auch, aber eine gute und eine mit besonderer Vielfalt, an der jeder Hobbykoch seine Freude haben wird, wir sowieso. Guten Hunger.