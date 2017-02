Zwei Bauern und kein Land am 03.03.2017 um 20:15 Uhr im ERSTEN

Zwei Bauern und kein Land: Eine Vater-Sohn-Geschichte erzählt die norddeutsche Komödie „Zwei Bauern und kein Land“: Die Titelhelden Ernst Stötzner und Christoph Schechinger führen eine schelmische Verschwörung an, mit der mecklenburgische Bauern einem Großgrundbesitzer ein Schnippchen schlagen möchten. An ihrer Seite spielt Katharina Thalbach eine Exfrau und Mutter, die als Bürgermeisterin beherzt gegen das Ausbluten ihres Dorfes kämpft – aber leider auf den Falschen gesetzt hat. Wie in der erfolgreichen „Eifelpraxis“-Reihe lässt Regisseurin Sibylle Tafel in das Leben einer ebenso schönen wie abgelegenen Region eintauchen und erzählt diesmal eine unterhaltsam-skurrile Geschichte vor dem Hintergrund ernster Themen wie Landflucht und Grundstücksspekulation.

Angeschaut habe ich mir diesen Film, weil Katharina Thalbach mitgespielt hat, eine großartige Schauspielerin, die hier zwar nur eine bessere Nebenrolle spielt, den Film aber alleine mit ihrem dabeisein aufwertet. Den Hauptdarsteller Ernst Stötzner kannte ich bisher nicht wirklich, ich fand ihn und seine Leistung hervorragend, was ich so auch nicht erwartet hätte. Der Film hat zwar so die typisch Norddeutsche Gemütlichkeit, was vielleicht für den ein oder anderen langweilig wirken könnte, aber durch diese Gemütlichkeit auch viel Platz für Gefühle und Humor. Von beidem hat der Film eine Menge und auch wenn er erst sehr lustig anfängt entwickelt er sich später zu einem Film mit einer wirklich spannenden Story, einem spannendem Hintergrund und jede Menge Gefühle. Schaut also unbedingt mal rein, es lohnt sich sehr.

