Zwei ausgekochte Gauner ist eine Gangsterkomödie von Pidax film mit Jackie Gleason, Mac Davis, Teri Garr und Karl Malden aus dem Jahr 1983.

Zwei ausgekochte Gauner: New York im Jahre 1940: Hooker und Gondorf, zwei raffinierte Schlitzohren, beschließen den Tod ihres Freundes Kid Color zu rächen. Um das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden, beschließen sie, den Mafioso Gus mit einem klug ausgedachten Schwindel hereinzulegen und damit gleichzeitig das große Geld zu machen. Die bildhübsche Veronica hilft ihnen dabei…

Die amüsante Gangsterkomödie ZWEI AUSGEKOCHTE GAUNER über zwei clevere Ganoven, die gegen die Mafia in den Ring steigen, ist die erfolgreiche Fortsetzung des Kultfilms DER CLOU mit Robert Redford und Paul Newman. Lalo Schifrin, Komponist der Titelmelodie zu MISSION: IMPOSSIBLE, steuerte hier den Soundtrack bei und wurde dafür für den OSCAR® nominiert.

Ich habe mal versucht mich an der Clou zu erinnern, das ist Jahre her, dass ich diesen gesehen habe, ich kann das nicht als Fortsetzung ausmachen, vielleicht muss man den Film dazu aber auch gesehen habe, wie gesagt, das ist bei mir einfach viel zu lange her. Da ich diesen nicht auf DVD habe, habe ich mir Zwei ausgekochte Gauner dennoch angesehen und ich fand den Film unterhaltsam und hatte zu keiner Zeit das Gefühl etwas verpasst zu haben. Die Story war witzig umgesetzt, eben so typisch 80er Jahre. Ich kann euch sehr empfehlen hier reinzuschauen, wenn du Gangsterkomödien magst, besonders weil diese gut besetzt ist und alleine schon Karl Malden super spielt, schon alleine deswegen lohnt sich dieser Film.

7,0 von 10 Gangstern mit Humor