Zulu Dawn – Die letzte Offensive ist ein Abenteuerfilm mit u.a. Burt Lancaster, Simon Ward, Denholm Elliott, Peter Vaughan und James Faulkner von Pidax Film aus dem Jahr 1979.

Letzte Aktualisierung am 5.05.2019

Zulu Dawn – Die letzte Offensive: 1879 steht die Provinz Natal in Südafrika unter britischer Herrschaft . Dem König des benachbarten Zulu-Reichs stellen die lokalen britischen Befehlshaber ohne Rücksprache mit ihrer Londoner Regierung ein unannehmbares Ultimatum: Er soll sein Heer entwaffnen und sein Reich auflösen. Dieser Forderung kann er nicht nachkommen, weshalb die Briten ohne Genehmigung der Londoner Regierung in das Zulu-Land einmarschieren – wie von Anfang an geplant. Ein fataler Fehler …

Diese mit Peter O’Toole, Burt Lancaster, John Mills und Denholm Elliot sehr prominent besetzte Mischung aus Geschichte, Abenteuer, Drama und Action beschrieb das Lexikon des internationalen Films so: „Ein mit großem Aufwand inszenierter, […] ansehnlicher und spannender Abenteuerfilm, der harte Kritik an der britischen Kolonialpolitik übt und die Überheblichkeit eines machtverliebten Herrenvolkes attackiert.“ Prisma.de lobt die „guten schauspielerischen Leistungen, die wunderbaren Drehorte sowie die solide Darstellung der britischen Politik.“

Ein Top-Besetzer Film, alleine deswegen schon lohnt es sich diesen Film zu schauen, wegen der vielen tollen Schauspielern, die den Film zu etwas besonderem machen. Und auch 40 Jahre nach Erscheinen macht dieser Film richtig viel Spaß, weil er eben so actionreich und dramatisch ist. Ein muss für jeden Filmfan, den Film muss man einfach gesehen haben.

9,5 von 10 entwaffneten Heeren