Zug in die Wolken: Mit Volldampf in die Harzer Berge: Mehr als eine Million Besucher lässt sich im Harz jedes Jahr von einem der letzten großen Eisenbahn-Abenteuer der Welt begeistern und macht die Harzer Schmalspurbahnen somit zu einer der wichtigsten Touristenattraktionen Deutschlands. Noch immer stehen dort Dampflokomotiven auf dem 140 Kilometer großen Streckennetz im täglichen Einsatz und bezwingen mit der Kraft der Urelemente Feuer und Wasser auch Norddeutschlands höchsten Berg, den sagenumwobenen Brocken. Mit großem Aufwand hat der Fotograf Olaf Haensch die Anmut von König Dampf etwa bei Schnee und Eis, in nächtlicher Dunkelheit oder aus der Vogelperspektive in faszinierenden Lichtbildern festgehalten. In mehrjähriger Arbeit ist ein einzigartiges Porträt der Dampfeisenbahnen im Harz entstanden, welches nun erstmals in Buchform vorliegt. Eine Karte des Streckenverlaufs der Harzer Schmalspurbahnen und detailgetreue technische Illustrationen der Dampflokomotiven ergänzen das Werk.

Es ist noch gar nicht so lange her, dass ich ein Ferienhaus im Harz hatte, in dem ich die letzten Jahre immer Urlaub gemacht habe, daher kenne ich die Harzer Schmalspurbahnen sehr genau und bin auch schon einige Male mit ihnen gefahren, das Highlight ist dabei die Brockenbahn. Eine Reise zum Brocken rauf mit der alten Dampflok kann ich mehr als nur empfehlen, das hatte mir so viel Spaß gemacht. Vor allem im Sommer bei klaren Wetter und dann durch die Wälder, die Natur genießen, einfach herrlich. Dieses Buch erinnert mich an diese Zeit, denn das Ferienhaus ist verkauft, ich fahre nicht mehr in die Region und finde es mittlerweile echt schade, denn das Buch zeigt mir noch einmal wie schön das ist und ich bekomme etwas fernweh. Die Bilder sind mehr als gelungen, sehr hochaufgelöst und gerade wenn die Brockenbahn im dunkeln einfährt ist das ein Gänsehautmoment.