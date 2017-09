Zueinander finden: Wege zu einer befreiten Partnerschaft ist ein Ratgeber von Ellert & Richter aus dem Jahr 2017.

Zueinander finden: Wege zu einer befreiten Partnerschaft: Wie kann eine gute Partnerschaft gelingen? Die bekannten Paartherapeuten und Bestseller-Autoren Astrid Leila Bust und Bjørn Thorsten Leimbach haben ungewöhnliche und radikale Antworten auf diese Frage. Anders als in Beziehungsratgebern üblich, machen sie den emotionalen Ballast und unterdrückte Gefühle aus der Vergangenheit dafür verantwortlich, dass viele Beziehungen scheitern. Mit ihrer Methode stellen sie hier erstmals ein effektives Verfahren aus ihren Seminaren vor, um sich dauerhaft von alten Gefühlen und Bindungen zu befreien. Die Leser lernen in diesem Buch, wie sie Menschen entweder in Frieden gehen lassen oder ihnen neu und mit offenem Herzen begegnen können.

Das Buch hat mir persönlich viele Dinge in auch meinem Verhalten erklärt, die ich bisher gar nicht so gesehen hatte, dabei hat es wirklich gute Ansätze und Überlegungen. Eigentlich ganz einfach, beispielsweise Scheidungskinder haben es später oft schwer selbst eine gute Beziehung zu haben, weil man es einfach auch nicht anders kennt. Man hat diese „normale“ Partnerschaft nicht vorgelebt bekommen, wie soll man es da besser machen. Man kann dies nur ändern, wenn man sich das immer wieder bewusst macht. Genau wie bei vielen anderen Dingen die das Buch behandelt. Dadurch wird es zu einem wirklich guten Ratgeber für stabile Beziehungen, ich wette jeder mit Problemen in einer Beziehung wird sich in diesem Buch wiederfinden, schaut doch einfach selbst mal hinein.

8,0 von 10 gut geführten Beziehungen