Zu Gast auf Sylt: Sehnsuchtsorte, Originalrezepte und Geheimtipps ist ein Buch aus dem Callwey Verlag vom 27. August 2018.

Zu Gast auf Sylt: Sehnsuchtsorte, Originalrezepte und Geheimtipps: Nicht nur vom Strandurlaub auf Sylt träumen, sondern endlich mit Original-Rezepten der Lieblingsrestaurants auf Sylt echtes Inselfeeling nach Hause holen! Neue und alt bekannte Locations erkunden, garantiert geheime Hotspots erfahren und allerhand Kurioses, Neues und sehr Privates über die Insel, deren Bewohner und Restaurants erhalten – all das bietet das Kochbuch „Zu Gast auf Sylt“ von Regina Stahl.

Ich war das letzte mal vor einigen Jahren auf Sylt und erinnere mich immer wieder gerne daran. Ich wollte bald mal wieder einen Besuch nachholen. Die letzten Tage hatte ich dieses Buch entdeckt und musste unbedingt mal reinschauen, denn so ein bisschen Fernweh hat man ja schon, wenn man einmal da war. Das Buch war der Hammer, dort stellen Restaurants, die auf Sylt existieren ihre besten Rezepte vor, ein Genuss sag ich euch, denn so kann man, wenn man auf Sylt einmal essen war, die Gerichte zuhause nachkochen und fühlt sich direkt wohlig erinnert. Wer schon mal auf Sylt war und dort wunderbare Erinnerungen an die Restaurants hat, der muss unbedingt mal in dieses Buch hineinschauen.

9,0 von 10 leckeren Rezepten