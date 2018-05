Zu der Sonne gehören fette Beats, das ist immer schon so bei mir gewesen, erst das macht so richtig gute Laune bei dem Wetter. Doch welche Musik soll es sein? Lauscht hier meinen Empfehlungen.

Über Pfingsten war so geiles Wetter. Fast 30 Grad, zumindest bei uns, im Radio wurde gesagt, dass es Europaweit fast das beste Wetter war. So richtig schön war, also nicht zu ekelig heiß, sondern genau richtig. Ich bin fast ganz Pfingsten mit dem Auto rumgefahren. Von dem einen Hafenfest zu Verwandten und von dort zu Freunden grillen. Das ging gut hin und her, und wer mich kennt weiß: Ich fahre ein Auto mit großem Verdeck, also richtig schön die Sonne auf die Birne brennen lassen, so richtig chillig. Dazu dann die passende Musik und die war über Pfingsten leicht gewählt, denn es gibt neue Sampler von Kontor Records, die ich euch allesamt sehr empfehlen kann. Ich habe über Pfingsten diese gehört, da müsst ihr unbedingt auch reinhören, das Wetter soll ja jetzt erstmal so bleiben und sogar noch wärmer werden.

Milk & Sugar pres. Stardust:Auf Milk & Sugar kann man sich einfach verlassen. Nicht nur, dass das deutsche DJ- und Produzenten-Duo die Fans elektronischer Musik immer wieder mit eigenen Songs zu begeistern weiß, sie bieten auch hochwertige Sampler, die gerne rauf und runter gehört werden, in regelmäßigen Abständen. Nun ist es mal wieder soweit: „Milk & Sugar pres. Stardust“ ist eine aus zwei CDs bestehende Mischung aus Disco House, Vocal House und Electronic.

Kontor Sports 2018:Die Kontor Sports 2018 – My Personal Trainer Compilation ist die perfekte musikalische Begleitung für das wöchentliche oder auch tägliche Sportprogramm. Der Käufer erhält 40 top aktuelle Hit-Tracks in 3 Mixen für die unterschiedlichen sportlichen Phasen, optimal eingerahmt von einem Warm Up- und einem Cool Down-Teil. Egal also ob es sich um ein kurzes Warm-Up oder den passenden Mix zum Joggen handelt, mit diesen Tracks und Mixes ist man stets in den besten Händen und macht einen Personal Trainer fast überflüssig.

Déepalma Ibiza 2018 (5th Anniversary Edition):Pool und Party. Beach, Dancefloor und ein Haufen Sonne. Das ist das Koordinatensystem, mit dem das deutsch-ibizenkische Deep House Label Déepalma in den Sommer startet. Für Déepalma Records ist es ein besonderer Sommer: Das Label feiert seinen fünften Geburtstag! Anlässlich des Jubiläums lässt Labelchef Yves Murasca am 11. Mai 2018 und pünktlich zum Opening der Ibiza- Saison eine feine 5th Anniversary Edition der beliebten Ibiza Compilation erklingen.

Tanit Beach Club Ibiza Vol. 2:Von den Machern des erfolgreichen und weltweit bekannten Ibiza Beach Clubs Nassau Beach kommt hier die frische und neue Compilation des Geschwister-Clubs Tanit Beach. Zusammengestellt und gemixt von den Tanit Beach Resident DJs Mariano Somoza und DJ Abel fängt diese Compilation kunstvoll die exklusive und sommerliche Atmosphäre dieses Kleinods an der Playa d’en Bossa auf Ibiza ein. Die Tracklist beinhaltet Perlen aus Deep House, feinem Electro und Lounge, welche die luxuriöse Verpackung des CD-Digipaks stimmungsvoll umrahmt. Mehr Urlaubs- und Sommerfeeling geht kaum.