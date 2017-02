Zorro, der Mops – Abenteuer im Bammelwald: Band 1: Zorro, der Mops führt ein beschauliches Leben in Bummelhausen. Dabei würde er so gern spannende Abenteuer erleben und ein großer Held sein! Also macht er sich fleißig auf die Suche nach Rätseln und Geheimnissen – schließlich kann unter jeder Kiefernnadel das größte Abenteuer warten!

Und dann passiert wirklich etwas: Aus dem Dorf verschwinden die Lieblingsgegenstände seiner Freunde und schließlich auch Zorros goldener Fressnapf. Für den kleinen Mops steht fest, dass er die Diebe fassen wird! Doch so einfach, wie er sich das vorgestellt hat, ist es dann doch nicht …

Ein tierisches Abenteuer zum Vorlesen und ersten Selberlesen ab 6 Jahren mit einem tollpatschigen und liebenswerten Helden, der seinem großen Namen alle Ehre machen will.

Das Buch ist gegliedert in 11 Abschnitten, also 11 Geschichten, was klasse ist, denn so bekommt man richtig was für sein Geld. Oft kosten Vorlesebücher mit nur einer Geschichte ja dasselbe, dies hingegen bietet einiges mehr. Man hat also richtig lange was zum Vorlesen und wenn man die Geschichten ein paar Mal durch hat, hat das Kind auch schon seine Lieblingsabschnitte. Das beschäftigt eine ganze Zeit lang. Dazu kommt noch das die Geschichten voll süß sind, einfach geschrieben, schön illustriert, wenn es da auch hätte mehr sein können, aber die Kinder sollen ja auch noch ihre eigene Phantasie anstrengen. Schaut einfach selbst mal rein, es lohnt sich sehr, eure Kinder werden sich freuen.