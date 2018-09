Ziemlich beste Nachbarn: Der Ratgeber für ein neues Miteinander ist ein Buch aus dem oekom verlag vom 3. September 2018.

Ziemlich beste Nachbarn: Der Ratgeber für ein neues Miteinander: Vom Teilen und Tauschen über gemeinsames Gärtnern bis zum großen Hofflohmarkt oder Straßenfest – die Möglichkeiten des nachbarschaftlichen Miteinanders sind vielfältig. Doch wie lernst du die Menschen in deiner Nachbarschaft kennen und findest Mitstreiter für gemeinsame Unternehmungen? Die Autoren Ina Brunk und Michael Vollmann wissen Rat. In ihrem Buch zeigen sie, wie aus Menschen, die zufällig im selben Viertel wohnen, echte Nachbarn werden – neue Freundschaften nicht ausgeschlossen. Werde aktiv und mach dein Viertel zu einem lebendigen Ort, an dem Einsamkeit keinen Platz mehr hat!

Ein klasse Buch, das genau zu meinen Überlegungen passt, die ich in den letzten Tagen schon hatte. Da war mir aufgefallen, dass sich Nachbarn eher annähern als noch vor 20 Jahren, zumindest ist das mein Eindruck. Vielleicht liegt das aber auch an dem kleinen Dorf in dem ich lebe? Heutzutage ist es so, dass Nachbarn hier Flohmärkte organisieren. Ich selbst kenne alle meine Nachbarn und rede oft mit denen. Das war früher, meiner Meinung nach, nicht so. Ich finde das entspannt, denn so macht das Leben in einer Gemeinschaft auch mehr Spaß, wenn man seine Gemeinschaft auch kennt. Genau das vermittelt auch das Buch, ich kann euch sehr empfehlen hier einmal reinzuschauen.

9,0 von 10 friedlichen Nachbarn