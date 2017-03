Zeitmanagement und Selbstorganisation mit Microsoft Outlook: Freie Zeit scheint es immer weniger zu geben jede Minute ist verplant, ein Zeitfresser jagt den nächsten. Mit diesem Buch können Sie lernen, wichtige Minuten einzusparen und Aufgaben stressfreier zu erledigen. Sie erfahren die Grundlagen und Kniffe erfolgreichen Zeitmanagements, so dass Sie Ihre Ziele erreichen und dabei noch Spaß haben können. Die Autoren zeigen Ihnen außerdem, wie Sie Outlook in diesem Zusammenhang optimal nutzen: E-Mails ordnen, Kontakte verwalten, Termine organisieren, Automatisierungen festlegen. Jede Menge Tipps und Tricks sowie ein Übungsteil zu jedem Kapitel unterstützen Sie auf Ihrem Weg zu einer besseren Work-Life-Balance.

Ich benutze seit einigen Monaten jetzt Outlook 2016. Vorher habe ich alle meine Geschäftsmails mit Gmail verwaltet und bin da irgendwann an Grenzen gestoßen, es wurde unübersichtlich und einfach wirr. Mit Outlook kann ich mir meine Mails besser organisieren, übersichtlicher sortieren, die Gruppenverwaltung ist besser und naja, ich muss euch nicht erklären welche Vorteile Outlook hat. Auf jeden Fall ist Outlook so umfangreich, dass man kaum alles von selbst finden kann, so fand ich das Buch dahingehend spannend, das es mir eben einige Kniffe gezeigt hat, die ich noch nicht kannte, die ich aber toll gebrauchen konnte, wie etwa das schreiben von vorgefertigten E-Mails, da gibt es so tolle Möglichkeiten, wenn man wie ich oft dieselbe Mail raushaut. Das hat mir alleine schon Stunden gespart in der Woche, dass ich hellauf begeistert bin von diesem Buch. Aber auch die Tipps für Kontakte und Kontaktgruppen fand ich klasse, ich ärgere mich gerade nur, dass ich dies Buch nicht schon früher fand, denn ich habe so viel falsch gemacht, jetzt heißt es ausbessern, daher meine klare Empfehlung: Kauft euch erst dies Buch und richtet euch dann Outlook ein.