ZDFzoom: Volksdroge Alkohol am 22.02.2017 um 23:05 Uhr im ZDF

ZDFzoom: Volksdroge Alkohol: Alkohol hat in vielen Kulturen einen festen Platz, viele gesellschaftliche Ereignisse sind eng mit dem Konsum alkoholischer Getränke verbunden. Einen Tag vor Weiberfastnacht und fünf Tage vor Rosenmontag widmet sich „ZDFzoom“ der „Volksdroge Alkohol“ und nimmt den „legalen Rausch“ ins Visier. Wird der Konsum alkoholischer Getränke vielen zu einfach gemacht? Ab wann wird Alkohol zur gesundheitlichen Gefahr? Bedarf es bei dieser Volksdroge schärferer Regeln oder höherer Preise?

Es ist kein Geheimnis, dass Alkohol schädlich ist. Eine legale Droge, das hat sich irgendwie in unser Leben geschlichen, in die Gesellschaft, es gehört einfach an vielen Stellen dazu, wie etwa das Oktoberfest, bei dem ja auch genug Promis gesehen werden. Die Doku ist sehr kritisch, meiner Meinung nach schon fast zu kritisch, man macht da Probleme wo im Grunde gar nicht so viele sind, denn letztendlich ist es ja egal welche Drogen legal sind, man muss den Umgang damit lernen bzw. nein sagen können. Alkoholiker haben ganz andere Probleme im Leben als das Alkohol legal ist, da sollte man ansetzen. Ich sehe das also mit geteilten Augen, einerseits hat die Doku recht, Alkohol sollte schwerer zu bekommen sein, andererseits ist jeder für sich selbst zuständig und kann selbst entscheiden ob und wie viel er/sie trinkt.

★ 30 Tage #gratis TOP Filme, Serien und Dokus schauen ★