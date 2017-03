ZDFzeit: Mensch Schröder! am 07.03.2017 um 20:15 Uhr im ZDF

ZDFzeit: Mensch Schröder!: Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder polarisiert auch im Wahljahr 2017: als Putin-Freund, als Kanzler der Bosse im Maßanzug, als Vater der Agenda 2010. Wer ist dieser Mensch? Was bewegt ihn? Für „ZDFzeit“ spricht der Altkanzler offen über Siege und Niederlagen: die verlorene Wahl 2005, sein schwieriges Verhältnis zur SPD, seine umstrittene Freundschaft mit dem russischen Präsidenten Putin und seine schmerzhafte Trennung von Ehefrau Doris. Dazu äußern sich Mitstreiter wie Otto Schily, politische Gegner wie Wolfgang Schäuble und seine Noch-Ehefrau Doris Schröder-Köpf. „Er war immer ein starker und unangenehmer Gegner“, sagt Finanzminister Wolfgang Schäuble im Gespräch mit Autor Florian Huber über seinen politischen Widersacher.

Eine sehr interessante Dokumentation über Gerhard Schröder, der erste Kanzler den ich in der Politik auch wirklich mitbekommen habe. Also wo ich so alt war, dass ich mich für Politik auch interessiert habe. Ich fand ihn immer sehr sympathisch und konsequent, ist er auch heute noch, das wird bei Fragen über Putin klar. Die Doku zeigt wie er zu dem geworden ist was er heute ist und stellt auch kritische Fragen, bleibt Antworten allerdings dazu oft schuldig. Dennoch war die Doku interessant, besonders dann wenn er selbst über seine politische Karriere spricht. Schaut einfach mal rein, es lohnt sich.

