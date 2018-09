Zauberhafte Blütentinten ist ein Buch aus dem Freya Verlag vom 6. August 2018.

Herausgeber: Freya

Auflage Nr. 0 (06.08.2018)

Gebundene Ausgabe: 256 Seiten

Zauberhafte Blütentinten: Die Autorin lädt dazu ein, selbst zu experimentieren und so die wunderbare Farbenvielfalt der Natur auf eine neue, sinnliche Weise zu erleben. Neben altbekannten Färberpflanzen wie Malve und Rose werden auch neuere Züchtungen und Neophyten vorgestellt. So finden Sie hier unter anderem Rezepte mit den Blüten von bunten Stiefmütterchen, Indischem Springkraut und farbenprächtigen Gladiolen.

Über die Herstellung der Tinten hinaus hat die Autorin zahlreiche Anregungen, wie Sie diese Tinten für meditative Schreib- und Achtsamkeitsübungen einsetzen können. Die Vergänglichkeit der Farben lehrt dabei, das Hier und Jetzt intensiver zu erleben, sich vom Perfektionismus zu lösen und so in einen kreativen Flow zu kommen. Zauberhafte Ideen für kleine, liebevolle Geschenke.

Ein tolles und vor allem kreatives Buch, das zunächst einmal vorstellt was Tinte ist, wie man diese genau herstellt und welche Farben verschiedene Pflanzen produzieren bzw. wie sie sich extrahieren lassen und was die Besonderheit der Pflanzen ist. Wer sich also für das Herstellen von Tinte interessiert wird mit diesem Buch seine große Freude haben und viele viele Stunden damit verbringen können seine Farben selbst herzustellen, wer kann das schon? Mit diesem Buch wird das eine Leichtigkeit, ich kann euch das daher sehr empfehlen.

8,5 von 10 wunderschönen Farben