Yu-Gi-Oh! Zexal: Yuma Tsukumo ist unser neuer Held und ein junger, mutiger Duellant, dessen Eltern auf mysteriöse Weise verschwanden. Als sein Mitschüler Shark Yumas einziges Andenken an sie zerstört und ihn zu einem Duell um sein Deck herausfordert, stehen seine Karten schlecht. Genau in diesem Moment erscheint der lumineszierende Geist Astral, der ihm zu gewinnen hilft. Astral ist auf der Suche nach seinen Erinnerungen, die zu Monstern wurden und in Form von 99 „Nummer-Karten“ überall auf der Welt verstreut sind. Yuma beschließt, ihm bei der Suche zu helfen und stürzt dadurch in ein spannendes Abenteuer voller Gefahren, Duelle und Monster!

„Yu-Gi-Oh! Zexal ist das dritte Spin-Off des „“Yu-Gi-Oh!““-Francises aus dem Jahre 2011-2012 und basiert auf dem gleichnamigen Manga von Schöpfer Kazuki Takahashi. Regie führte Satoshi Kuwabara („Yu-Gi-Oh!: The Dark Side of Dimensions“). Die nächste Inkarnation Duel Monster-Spieler wartet schon!

„Yu-Gi-Oh!“ hat eine riesige Fangemeinde mit einer umfangreichen Merchandising-Welt (unter anderem das gleichnamige Sammelkartenspiel, Computerspiele) und lief mit hohen Einschaltquoten ab 2012 auf RTL2. Es warten neue Spieler, neue, faszinierende Monster und spannende Duelle in der nächsten Inkarnation von Yu-Gi-Oh! Erlebt den Start einer neuen Generation mit den Episoden 1-25.

Ich war damals so Anfang 20 als die ersten Folgen von Yu-Gi-Oh! im Fernsehen liefen, ich kannte das schon vorher, weil ein Kumpel so krasser Anime und Manga Fan ist, dass er sich das irgendwie schon vorher alles besorgt hatte. Ich kann mich noch erinnern, wie wir das mit original Ton geschaut haben. Damals hatte mich das schon ein Stück weit begeistert, doch dann fing das Arbeitsleben an, dann habe ich geheiratet und irgendwie sind alle weiteren Serien und Spin Offs an mir vorbei gegangen. Per Zufall habe ich nun Zexal entdeckt, das ja gerade neu auf DVD erschienen ist und natürlich habe ich mir jetzt einige Folgen angeschaut und finde das klasse. Etwas schwer wieder in die Thematik reinzukommen, aber es begeistert ganz ähnlich. Ich glaube Yu-Gi-Oh! Fans muss ich da nichts erzählen, das sollte in keiner Sammlung dann fehlen, also schlagt zu, viel Spaß beim Schauen.

