Younger Now ist das neueste Album von Miley Cyrus und Rca Int. (Sony Music) aus dem Jahr 2017.

Younger Now von Miley Cyrus: Endlich: mit ihrem sechsten Longplayer ‚Younger Now‘ beendet Miley Cyrus eine fast vierjährige Albumpause ihre letzte offizielle Veröffentlichung war das US/UK-Nummer-Eins-Album ‚Bangerz‘ im Juni 2013. ‚Younger Now‘ enthält u.a. die im Mai erschienen US-Top-Ten-Single ‚Malibu‘, das anlässlich des ‚Pride Month‘ entstandene Stück Inspired und die brandneue Single ‚Younger Now‘, die in Zusammenarbeit mit Oren Yoel (Eliza Doolittle, Asher Roth etc.) entstanden war. ‚Malibu‘ hatte in den Offiziellen Deutschen Singlecharts die Top 20 erreicht.

Ich brauche wohl niemanden erklären wer Miley Cyrus überhaupt ist, sie war wohl in den letzten Jahren oft genug in den Medien. Mir ging das irgendwann so richtig auf den Zeiger, denn mit dem wofür sie bekannt ist, also als Schauspielerin oder als Sängerin hat sich niemanden mehr vom Hocker gerissen, kann sie das mit diesem neuen Album? Jein. Ich fand das Album okay, keine frage, die Musik ist nicht schlecht, der Gesang auch nicht, aber mir fehlte der eine Track der mich wegflasht. Versteht ihr was ich meine? Das Album kann man so hören und hört immer gute Lieder, aber eben nichts was wirklich im Kopf bleibt, zumindest nicht meiner Meinung nach, vielleicht ist das bei dir schon etwas ganz anderes? Hör doch einfach selbst mal rein und mache dir ein Bild von ihrem neuen Album.

7,0 von 10 unbesetzten Abrissbirnen