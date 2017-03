Poochy & Yoshi’s Woolly World: Erkunden Sie eine Wollwelt mit Yoshi und seinem süßen Freund Schnuffel! In diesem einzigartigen Plattformspiel begleiten Sie Yoshi und Schnuffel in einer handgearbeitete Wollwelt und versuchen Sie, die Yoshi-Bande zu retten, die vom fiesen Häkelheini Kamek in Wollknäuel verwandelt worden sind. Nutzen Sie Yoshis Fähigkeiten wie seinen Zungenschlag, um an losen Fäden ziehen, Gegner zu besiegen, Geheimnisse zu enthüllen und um jede Menge Sammelobjekte zu finden!

Yoshi kann Gegner verschlucken und sie in Wollknäuel verwandeln, um sie so auf andere Bösewichte zu schleudern. Yoshi kann auch mit Flatter-Sprüngen über Hindernisse springen, sich in verschiedene Formen verwandeln und lose Fäden mit seiner Zunge aufdröseln! Geheimnisse sind überall versteckt, also sieh in allen Ecken und Winkeln nach! Sammler können Grinseblumen einsammeln, die neue Runden freischalten, Wunderwolle, die Yoshi neue Designs bietet, und noch einiges mehr!

Auf der WiiU gab es das Spiel schon, da ich aber keine WiiU habe, ist das bisher auch völlig an mir vorbei gegangen. Ich besitze einen 2DS, eigentlich eigens nur gekauft für Pokemon. Jetzt ist mir dies Poochy & Yoshi’s Woolly World in die Hände gefallen und ich war begeistert. Yoshi hat mich in meiner Jugend schon begleitet, es ist toll mal wieder ein Spiel zu spielen bei dem es um den lustigen Drachen geht, der dieses Mal, wie die ganze Welt um ihn herum aus Wolle ist. Das ist eh im Moment wieder ein Trend, Häkeln und Stricken, ein toller Trend, ein schönes Handwerk, ich unterstütze das sehr, umsomehr hat mir der Stil von diesem Spiel gefallen.

Die Liebe steckt hier im Detail, man hat sich sehr viel Mühe mit den Details gegeben, im Grunde merkt man es in jeder Spielsekunde, wenn man irgendwas entdeckt und sich denkt „Das ist aber auch schön“. Genau so kann man Spielmechaniken, die schon 1000 Mal verwurstet worden sind wieder pimpen und für den Spieler interessant machen. Auch die Sounds sind unterhaltsam, besonders dann, wenn Yoshi was wegmümmelt, einfach herrlich. Ein toller Plattformer für den 3DS, der sicher auf der WiiU besser aussieht, aber in der handlichen Version ebenso Spaß macht, mir zumindest. Schaut es euch unbedingt selbst mal an, viel Spaß beim daddeln.