Yoga ohne viel Blabla: Der praktische Ratgeber für alles Wesentliche ist ein Buch aus dem Verlag Copress Sport vom 29. Januar 2018.

Yoga ohne viel Blabla: Der praktische Ratgeber für alles Wesentliche: Sie wollen sich dynamisch und entspannt fühlen wie ein richtiger Yogi, ohne dafür 250 Haltungen auswendig lernen zu müssen? Dann sind Sie hier richtig! Dieser humorvoll illustrierte Ratgeber beschränkt sich auf das Wesentliche für ein selbständiges Üben zu Hause: Ausgehend von 15 Grundhaltungen und einigen Varianten können Sie im Handumdrehen Übungsfolgen mit verschiedenen Schwerpunkten durchführen (Entspannung, Energieaufbau, Atmung und Verdauung). Das Beste daran: Schon das Lesen macht Spaß.

Ich hatte schon viele Yoga Bücher oder DVDs und stellte immer wieder fest, dass ich Yoga als Bewegungsablauf toll finde. Es ist zwar nicht unbedingt etwas für mich, aber ich kann jeden verstehen der das gerne macht um seinen Körper eben die Beweglichkeit zu bewahren. Außerdem entspannen die leichten Übungen, wobei leicht ist das alles ja nicht in dem Sinne, ich meine damit eher die Bewegungen mit der zur Ruhe kommen dazwischen. Zur Entspannung sicherlich auch sehr geeignet, ich für mich habe nur erkannt, dass es nicht meines ist, dennoch wollte ich in dieses Buch schauen, weil es schon von der Aufmachung her anders aussieht als die, die ich sonst so hier hatte. Es ist richtig gelungen, die Zeichnungen sehen witzig aus, das Buch wirkt auf jeder Seite frisch und modern. Dabei ist es sehr minimalistisch und beschränkt sich auf das wesentliche. Ich kann euch sehr empfehlen hier einmal reinzuschauen.

7,5 von 10 Yoga Übungen