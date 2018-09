Yoga Kochbuch: Grundlagen, Übungen und 108 Rezepte ist ein Buch aus dem AT Verlag vom 27. August 2018.

Yoga Kochbuch: Grundlagen, Übungen und 108 Rezepte Garlone Bardel

Herausgeber: AT Verlag AZ Fachverlage AG

Gebundene Ausgabe: 296 Seiten

Letzte Aktualisierung am 12.09.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Yoga Kochbuch: Grundlagen, Übungen und 108 Rezepte: Yoga ist im Trend und Teil der modernen westlichen Lebensart geworden. Yoga schafft Bewusstsein und verfeinert die Wahrnehmung, auch in Bezug auf die Ernährung. Bevorzugt werden hochwertige Nahrungsmittel, die reich an Lebenskraft (Prana) sind, dem Körper Energie geben und ihn reinigen. Dieses Buch verbindet die yogischen und ayurvedischen Prinzipien mit einer gesunden westlichen Ernährungsweise und dem heutigen, modernen Lebensstil.

Dem Tagesablauf folgend enthält es 108 einfache Rezepte für Morgen, Mittag und Abend: aufbauende Frühstücksgerichte, schnelle, sättigende Lunchrezepte, ausgewogene Abendessen, dazu belebende und kraftspendende Getränke, saisonale Snacks, leckere Kuchen und Gebäck. Für jede Tageszeit werden passende Yogaübungen vorgeschlagen, die helfen, die Energie in Fluss zu bringen, die Verdauung anzuregen, Ruhe, Klarheit und Konzentration zu verleihen und sich für die Erfordernisse des Tages zu wappnen. Für eine Ernährung voller Vitalität und ein bewussteres Leben, das Glück und Energie verleiht.

Man bekommt hier ein Buch lauter gesunder Rezepte und eben ein paar Übungen bzw. Erklärungen zum Thema Yoga. Die Übungen sind hier gut beschrieben, leider nicht so gut bebildert, aber ausreichend. Der Fokus liegt hier stark auf den gesunden Rezepten, wer da also ein Kochbuch sucht, wird hier ein gutes finden, also reines Yoga Buch, für Anfänger ist das allerdings weniger zu gebrauchen.

7,0 von 10 leckeren Rezepten