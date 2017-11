Yoga Body: Asanas & Ernährung perfekt kombiniert ist ein Buch aus dem TRIAS Verlag von 2017.

Yoga Body: Asanas & Ernährung perfekt kombiniert: Yoga entspannt, bringt Körper und Seele in Balance – aber es kann noch so viel mehr: eine schöne Körpersilhouette, festes Bindegewebe und das ein oder andere Kilo weniger auf der Waage sind tolle Nebeneffekte. Yoga und die passende Ernährung bringt das Schöne in Ihrem Körper zum Strahlen: und dieses Buch verrät Ihnen, wie es klappt!

Bücher mit Yoga Übungen gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Sagen wir wie es ist, die Bücher nehmen sich nicht viel, die meisten sind gut, die Übungen schön veranschaulicht und interessant dargestellt. Auch dieses Buch reiht sich da ein und schafft es die Übungen lebendig wirken zu lassen, auch wenn sie nur als Bilder vorhanden sind. Die dazugehörigen Texte verdeutlichen das noch einmal und das Buch wäre somit schon ein solides Yoga Buch, allerdings hat es auch noch was besonderes. Es bietet viele Rezepte, gesunde Rezepte, passend zu dem gesunden Umgang mit seinem Körper durch Yoga. Ich fand diesen Mix sehr gelungen und somit hat man auch etwas länger was von dem Buch, denn gerade bei den Rezepten findet man immer irgendwas leckeres auf das man mal eben Lust hat. Ich kann euch sehr empfehlen selbst mal reinzuschauen, es lohnt sich.

8,0 von 10 leckeren Rezepten