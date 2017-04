XXS Gardening: Die Magie der Miniaturgärten: Ob im Topf, Koffer oder in einer Kiste – eine verspielte Gartenszene lässt sich fast in jedem Gefäß und für jeden Geschmack kreieren. Dieses DIY-Buch zeigt auf 120 Seiten Schritt für Schritt, in Bild und Text, wie Sie im Nu kleine Oasen für Zuhause schaffen können. Mit klitzekleinen Accessoires wie Stühlen, Bänken oder Tieren, wird den schönen Bepflanzungen auf magische Weise Leben eingehaucht. Sowohl für Outdoor als auch für Indoor hält dieses Buch jede Menge Anregungen fürs Kreativwerden bereit und das in ganz unterschiedlichen Stilrichtungen. Von reduziert asiatisch bis romantisch verspielt ist alles dabei! Dazu gibt’s alles Wissenswerte zu Bepflanzungstechniken, Gefäßen und Pflegehinweisen. Serviceseiten erläutern die richtigen Pflanzen und alle benötigten Materialien. Fantasievoll und individuell lassen sich so ganz leicht kleine Welten erstellen.

Ich bin vor kurzem umgezogen und habe in meiner jetzigen Wohnung einen richtig schönen Balkon, der natürlich auch genutzt werden will. Vorher aber muss ich mir diesen einrichten, bisher steht nichts weiter drauf außer Kunstrasen. Mein Problem ist immer, dass ich nicht so kreativ in solchen Dingen bin und mich gerne inspirieren lasse. Diese Inspiration bekomme ich aus diesem Buch, das perfekt für meine Zwecke passt, denn auf meinem Balkon habe ich nicht so unendlich viel Platz, er ist eher klein, aber fein und mein. Mit diesem Buch habe ich nun Ideen, wie ich es mir für den Sommer schön machen kann, darauf freue ich mich schon ganz besonders, vor allem die Blumenanordnungen in alten Messingkisten haben mir gefallen, so eine werde ich mir auf dem nächsten Flohmarkt besorgen. Wenn Du ebenfalls einen kleinen Balkon hast, kann ich dir sehr empfehlen in dieses Buch reinzuschauen.