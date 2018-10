XPLORA 3S – Telefonuhr für Kinder ist eine Smartwatch von XPLORA vom 31. Juli 2018.

XPLORA 3S – Telefonuhr für Kinder: XPLORA – Das erste Handy für Ihr Kind. Geben Sie Ihrem Kind die Freiheit die Welt zu erkunden und trotzdem mit seinen Liebsten verbunden zu bleiben. Dank XPLORA 3S können Sie und Ihr Kind sich immer gegenseitig erreichen.

Ich weiß, dass einige, die diesen Beitrag lesen werden hin und hergerissen sein werden über dieses kleine Handy in Uhrenformat. Denn einerseits lässt sich das Kind damit überwachen, was nicht gut ist und andererseits muss man sich weniger Sorgen um sein Kind machen, was dann wiederum die positive Seite ist. Ich selbst bin mir gerade nicht so sicher und diesen Punkt will ich in meiner Bewertung auch auslassen, dass müsst ihr selbst entscheiden, ich will euch nur diese Uhr vorstellen.

Zuerst einmal sei gesagt, dass diese Uhr nicht nur unbedingt etwas für ganz kleine Kinder ist. Das Armband ist groß genug, dass es sogar mir als Erwachsener fast noch passt, somit ist das Armband also locker auch für Jugendliche geeignet. In dieser Uhr kann man bis zu 12 Nummern einspeichern, die man anrufen kann und von denen man angerufen werden kann. Im Grunde ausreichend für die nächsten Verwandten und enge Freunde. Zudem kann diese Uhr Sprachnachrichten empfangen, hat einen eingebauten Schrittzähler und eine Kalender Funktion, bei dem Kinder leicht und gleich an wichtige Ereignisse erinnert werden.

Die Uhr hat eine eingebaute Kamera mit dem man leicht Bilder machen und verschicken kann. Natürlich ist das nicht die höchste Qualität, aber ausreichend um zu zeigen wo das Kind gerade ist, oder wenn es etwas wichtiges entdeckt. Die Uhr kann auch mal in eine Pfütze fallen, die ist Wasserfest bis einen Meter. Dazu sieht sie stylisch aus und ist leicht zu bedienen.

Nun kommen wir zu den wichtigsten Funktionen, die wahrscheinlich auch am umstrittensten sein werden. Man kann in der Uhr einen bestimmten Radius eingeben in dem sich das Kind bewegen darf. Man wird dann auf seinem Smartphone benachrichtigt, wenn das Kind diesen Radius verlässt. Außerdem hat es einen SOS Knopf, eine wie ich finde wichtige Funktion, denn so kann das Kind im Notfall Bescheid geben wo es sich gerade befindet, denn dann wird die aktuelle Position vom Kind übertragen und ein Foto gesendet.

Wie gesagt, in wie weit es sinnvoll ist eure Kinder zu schützen und zu überwachen müsst ihr wissen. Ich selbst denke in dieser Welt kann es nicht das schlechteste sein und wenn man sich dafür entscheidet dies zu tun, dann wird euch diese Uhr definitiv dabei helfen.

9,5 von 10 stylischen Kinderuhren