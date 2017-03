Xing – Erfolgreiches Networking im Beruf: XING ist das Social Network für Unternehmen, Selbstständige und Jobsuchende. Das Buch führt Sie von der Erstanmeldung über das Anlegen eines perfekten Profils bis zur Nutzung von dem Netzwerk bei der täglichen Arbeit. Autor Frank Bärmann nutzt das Business-Netzwerk selbst als Unternehmensberater für PR, Social Media und Personalmanagement. So kann er Ihnen aus eigener Erfahrung Tipps zu Kontaktaufbau, -pflege und Kommunikation mit Kunden und Mitarbeitern geben. Sie können in Gruppen diskutieren, an Events teilnehmen und auf dem Projektmarkt neue Aufträge erhalten der Autor bespricht alle Bereiche ausführlich und zeigt anhand vieler praktischer Beispiele das volle Potenzial von dem Netzwerk. Zusätzlich geht er auf die Vorteile von Unternehmensprofilen für das Employer Branding ein und stellt alle Möglichkeiten speziell für einzelne Zielgruppen (z.B. Marketing, Vertrieb, Projektmanagement) heraus. Sie suchen nach Informationen oder Experten für ein bestimmtes Thema? Nutzen Sie XING als Suchmaschine. Sie wollen auf sich aufmerksam machen und Ihre Stärken kreativ in den Vordergrund rücken? Nutzen Sie das Portfolio. Sie suchen einen neuen Job oder brauchen neue Mitarbeiter? Nutzen Sie es für Kundengewinnung und Recruiting. Für all das brauchen Sie nicht unbedingt eine Premium-Mitgliedschaft: Frank Bärmann zeigt Ihnen stets, wie weit Sie auch ohne kommen und für welche Zwecke sie Voraussetzung ist.

Ich bin seit einigen Jahren jetzt schon selbstständig und knüpfe viele Kontakte. In der Zeit habe ich einige Menschen kennen gelernt, einige sehr interessante Menschen, mit denen man immer mal wieder Kontakt hat, die einem beruflich weiterhelfen, aber man ist irgendwie nicht verknüpft. Ich hatte es mal via Facebook versucht, das ist mir aber ein zu privater Raum, zudem benutze ich Facebook aus Überzeugung seit einigen Monaten gar nicht mehr. Xing hatte ich immer unterschätzt, bis ein Bekannter mir sagte was er durch dies Netzwerk schon alles erreicht hat, so hatte ich mich entschlossen mir das nun auch endlich mal anzusehen und mir dort einen Account einzurichten. Wie das eben bei neuen Dingen so ist, steht ja jeder erst einmal wie Ochs vorm Berg, was aber nicht lange ein Problem war, denn es gibt ja dies Buch. Dies Buch holte einem von Anfang an ab, schon bei der Erstellung des Accounts bekommt man Hilfe. Bis man dann letztendlich ein voll eingerichtetes Profil hat. Im Grunde ist das auch an einem langen Nachmittag erledigt, wenn man sich damit richtig auseinandersetzt. Ich fand die Hilfen hier klasse, ich hatte keinerlei Probleme und kann dies Buch sehr empfehlen. Sicher finden die von euch, die schon bei Xing sind hier auch noch einige interessante Kniffe, schaut doch einfach mal rein.