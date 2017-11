X – Gesamtausgabe ist eine Anime Serie von Nipponart (AV Visionen) aus dem Jahr 2001.

X – Gesamtausgabe: Ein grausamer und blutiger Kampf um das Schicksal der Welt. Im Jahre 1999 stehen sich in Tokio die Himmels- und die Erddrachen gegenüber, zwei Gruppen mächtiger Magier. Während die einen für den Erhalt der Menschheit einstehen, wollen die anderen alle Menschen auslöschen. Nachdem Kamui nach Tokio zurückgekehrt ist, wird eine Kette unheilvoller Ereignisse ausgelöst, da auf den Schultern des Jungen die Zukunft der Welt lastet. Im Kampf um das Ende der Welt muss er nämlich eine der beiden Seiten wählen. Als er eine Entscheidung trifft, um seine Liebsten zu schützen, ahnt er nicht, dass er so alle ins Unheil stürzt.

Wieder einmal eine Serie, die ich bisher noch nicht kannte, das ist klasse, ich liebe es mich in neue Storys reinzufuchsen. Bei dieser Story hatte ich es aber ein wenig schwer und kann nicht einmal genau sagen woran das lag, ich fand sie etwas befremdlich und schwer zu verstehen. Zudem ist mir aufgefallen das die deutsche Syncrospector stellenweise was völlig anderes sagt als die Untertexte und sich daraus manches Mal ein etwas anderer Sinn ergibt. Leider muss ich dieses Mal zugeben, dass mich diese Serie nicht wirklich erreicht hat. Aber die Musik fand ich extrem klasse so klasse, dass ich den Titeltrack mittlerweile sogar im Auto auf meiner Playlist habe. Bei Anime-Serien gehen die Geschmäcker weit auseinander, ich kann euch trotz dessen, dass mir die Serie nicht gefallen hat, empfehlen einfach selbst mal reinzuschauen und dir ein eigenes Bild zu machen, vielleicht siehst du das ja ganz anders. In diesem Sinne, viel Spaß beim schauen.

5,0 von 10 guten Soundtracks