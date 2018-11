Wunderbare Schweiz ist ein Bildband aus dem AS Verlag vom 1. November 2018.

Wunderbare Schweiz Roland Baumgartner

Herausgeber: AS Verlag

Auflage Nr. 1 (01.11.2018)

Gebundene Ausgabe: 200 Seiten

Wunderbare Schweiz: «Wunder gibt es immer wieder», sang Katja Ebstein 1970 am Eurovision Song Contest in Amsterdam. Doch es gilt sie zu entdecken, die aussergewöhnlichen,die überraschenden Momente in der Natur: vom Raureif weiss überzogene Bäume im Morgenlicht, ein Spiegelbild im glasklaren Bergsee oder die herbstlich gelben Lärchen in einem Gletschervorfeld. Bei ihrem Anblick kann man einfach nur staunen, oder eben: Bewunderung verspüren – für die beeindruckenden Facetten der Schweizer Naturlandschaft, zusammengestellt in diesem aufwendig gestalteten Bildband. Der Schweizer Natur- und Landschaftsfotograf Roland Gerth führt uns in seinen prächtigen Bildern von einem Schweizer Naturwunder zum anderen, kreuz und quer durch das ganze Land, vom Etang de la Gruère in den Freibergen bis zum Piz Palü im Berninagebiet, von der Breggiaschlucht im äussersten Süden des Tessins bis an den Alten Rhein am Ufer des Bodensees.

«Wunderbare Schweiz» zeigt weltbekannte Sehenswürdigkeiten wie das Matterhorn oder den Rheinfall in ihrem schönsten Licht. Vor allem aber würdigt er verborgene landschaftliche Schönheiten wie das Ofenloch oder die Cascade du Dard bei Romainmôtiers. Roland Gerth ist es gewohnt, ideale Lichtverhältnisse für seine Bilder abzuwarten und für diese, falls nötig, einen Aufstieg auch mehrmals unter die Füsse zu nehmen. Gemeinsam mit dem Geografen und Schweizkenner Roland Baumgartner hat er dieses wunderbare Buch zusammengestellt.

Das die Schweiz schöne Stellen hat ist denke ich jedem bekannt, dass sie aber so extrem schöne Stellen und Orte hat, wie sie auf diesen Bildern zu sehen sind, war mir nicht bewusst. Natürlich habe ich schon Bilder von den Alpen gesehen oder von schweizer Wäldern, aber noch nie in dieser sagenhaften Qualität. Die Alpen beim Sonnenaufgang, das ist das schönste Bild aus diesem Buch, viel zu schön um nur auf dem Foto gesehen zu werden, das würde ich gerade so gerne live mal sehen. Dieses Buch macht dabei wirklich Lust auf mehr, ich glaube einen der nächsten Urlaube muss ich mal in der Richtung planen, das will ich unbedingt mal gesehen haben, bis dahin aber dieses tolle Buch mit seinen wunderbaren Bildern.

10 von 10 wunderbaren Fotografien