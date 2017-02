World of Warcraft: Das offizielle Kochbuch: Hier kommt die ultimative kulinarische Herausforderung für alle Reisende des World of Warcraft-Universum. Kredenzen Sie Ihrer Gilde auch im wahren Leben die exklusiven und exotischen Leckereien aus Azeroth & Co.! Egal ob so einfache Gerichte wie z.B. Gewürzbrot aus Mulgor oder eher epische Speisen wie Dirges abgefahrene Chimaerokkoteletts.

Mit diesem exquisiten Küchenführer zum populären Fantasy-Onlinerollenspiel von Blizzard Entertainment lässt sich jede Art von Kohldampf bekämpfen. Das reichhaltige Sortiment an Rezepten bietet sowohl einfachen Küchenlehrlingen als auch wahren Meisterköchen die Möglichkeit, hungrigen Menschen, Orcs, Tauren etc. das richtige Menü vor die Nasen bzw. Nüstern zu setzen. Dazu gibt es auch diverse Anleitungen zum Brauen von Getränken, wie den Winterhaucheierflipp oder gar das legendäre Altvater Winters Bier.