Work-Wife-Balance: Vom WahnsinnsGlück einer vollbeschäftigten Familie ist ein Buch aus dem Benevento Verlag vom 23. August 2018.

Work-Wife-Balance: Vom WahnsinnsGlück einer vollbeschäftigten Familie: Eine erfolgreiche Business-Frau, die in einer Männerbranche ihre Frau steht, zwei entzückende Töchter, die stets ein erstklassiges Gespür für das richtige Timing beweisen, und ein Schriftsteller, der nebenbei in der Backstube seines Food-Start-ups steht – Familienvater Jenk Jessel beweist, wie man bei all dem Wahnsinn den Humor behält und wie einem zu guter Letzt gar eine entspannte Haltung im Spagat zwischen Beruf und Familie gelingt.

Ich hatte mir mit dem Buch irgendwie was anderes vorgestellt, eher einen Ratgeber, wie man zur heutigen Zeit mit einer vollberufstätigen Familie leben kann in der jeder so seine Aufgabe und Job hat. Im Grunde ist es das auch. Wie soll ich das erklären, das ist aus dem Leben eben einer solchen Familie und wenn man sich selbst in so einer Situation findet, dann wird man sicher die ein oder andere Situation kennen und merken, dass man nicht alleine ist. Das Buch ist witzig geschrieben voller Ironie, ein wirklicher Ratgeber ist es allerdings nicht, eher eine kurzweilige aber unterhaltsame Geschichte einer jungen Familie.

7,0 von 10 ruhigen Kleinkindern