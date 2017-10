Work & Travel oder einfach nur Urlaub sind zusammengefasst Bücher über besondere Reisen.

Schule aus, Neuseeland ruft: Neuseeland. Viel weiter geht es nicht mehr, das Ende der Welt ist nah. Nach der Schule eine Auszeit nehmen, das trauen sich zwar einige, aber noch lange nicht alle. Philip Raillon packte seinen Rucksack und erlebte für sechs Monate das ferne Land, fand Freunde und entdeckte sich selbst neu. Das rustikale Leben in einem Van prägte die Zeit genauso wie Knochenjobs auf einem Weinberg und das Schlafen auf einer Farm mit 4500 Schafen. Kurzweilig, spannend und humorvoll zeichnet der Student seine Reise nach…

Camping in Namibia: Eine Selbstfahrerreise durch das südliche Afrika stellt für viele Reisende den großen Urlaubstraum dar. Dieser Ratgeber soll dabei helfen, diesen Traum zu verwirklichen – so angenehm, individuell und sicher wie möglich. Von den Erfahrungen, Informationen und Tipps des Autors profitieren sowohl Zelt-Anfänger als auch Camping-Profis…

Australien abseits der ausgetretenen Pfade: Victoria gehört zu den beliebtesten Urlaubsregionen Australiens. Von Melbourne aus reist der Besucherstrom auf der Landkarte betrachtet meist nach links Richtung Great Ocean Road oder nach rechts Richtung Sydney. Abseits der ausgetretenen Pfade ist man hier kaum noch unterwegs, selbst in der Nebensaison. Dabei gibt es sie in Hülle und Fülle – die Highlights „off the beaten track“, sei es inmitten der Hauptstadt oder im tiefsten Hinterland. Die Autorin nimmt den Leser mit auf eine Reise zu 50 von ihnen – darunter atemberaubende Naturspektakel, Eindrucksvolles aus Menschenhand und empfehlenswerte Aktivitäten. Einige finden bereits Erwähnung in Reiseführern, andere sind selbst Einheimischen kaum bekannt. Doch eines ist den Highlights dieses Buches gemein: Neben einem überschaubaren Andrang versprechen sie vor allem zutiefst authentische Eindrücke von Victoria und seinen Einwohnern.

Work & Travel oder einfach nur Urlaub: Es gibt so einige Urlaubsziele, von denen ich träume, das ist zum einen Namibia, daher war ich sehr froh, dass der Verlag so ein spannendes Buch herausgebracht hat. Camping in Namibia, hört sich im ersten Moment gefährlich an, das Buch zeigt aber, dass es extrem toll sein muss. Nach dem lesen habe ich noch mehr Lust das Land zu besuchen. Australien ist auch immer schon ein Wunschziel von mir gewesen, ein ehemaliger Kollege hat mal 6 Monate dort verbracht und mir danach alles bis ins Detail gezeigt, total herrlich, ein wundervolles Leben. Zu guter letzt habe ich vor einigen Wochen bzw. Monaten zum ersten Mal was von diesem work&travel gehört, denn der Freund meiner Stieftochter hat dort ein paar Monate verbracht in Neuseeland. Ein Traum sage ich euch, ich bin dafür wohl leider schon zu alt, aber träumen kann man ja wohl, das Buch lädt dazu ein und ich kann dies, wie auch die anderen beiden an alle die empfehlen die bald selbst mal in entsprechende Länder reisen wollen, schaut hier vorher unbedingt rein, es lohnt sich sehr.

Für die von euch, die dann unterwegs sind, kann ich das Buch Kochen im Nirgendwo: Günstige und leckere Gerichte für Backpacker empfehlen, da habt ihr unterwegs immer was leckeres zu essen.

8,0 von 10 Urlaubsreisen