Word 2016 – Grundlagen für Einsteiger ist ein Buch aus dem BILDNER Verlag von 2017.

Word 2016 – Grundlagen für Einsteiger: Die Autorin Inge Baumeister ist Office-Profi und verfügt über jahrelange Schulungs- und Beratungserfahrung. In dieser Zeit hat sie typische Anfängerfehler kennengelernt und vielen Einsteigern Word erfolgreich vermittelt.

Ich weiß noch wie ich vor einiger Zeit mal eine Dokumentation in Word schreiben musste. Diese musste so unendliche viele Konventionen beachten, dass das einer Wissenschaft gleich kam und nicht mehr nur einfachen drauf los schreiben. Es gibt also in Word eine ganze Menge zu entdecken sage ich euch. Gefühlt habe ich in der Zeit jede Funktion kennengelernt und musste mir das alles selbst raussuchen mit Hilfe des Internet. Wenn ich damals dieses Buch schon gehabt hätte, hätte ich vermutlich eine ganze Menge Zeit gesparrt. Das Buch selbst sagt ja es seien Grundlagen, ich fand das aber schon ziemlich komplett abgebildet, was das Buch hier zeigt, so lernt auch ganz sicher jeder noch etwas dazu der die puren Grundlagen in Word schon beherrscht. Gerade dann wird es interessant wenn es in den Seriendruck geht. Für mich noch einmal spannend aufzufrischen waren die Formatvorlagen, die einmal richtig angepasst können die große Hilfe in Word sein. Ich kann euch das Buch sehr empfehlen, wie gesagt, nicht nur wenn Du schon Grundlagen beherrscht, sondern auch wenn du blutiger Anfänger bist und gerade einmal weißt wie man Word überhaupt öffnet. Viel Spaß beim Tüfteln.

8,5 von 10 Formatvorlagen