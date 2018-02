Wohlfühlen und Abnehmen: Hören Sie auf, Diät zu halten und beginnen Sie zu leben ist ein Buch aus dem Narayana Verlag vom 2. Februar 2018.

Wohlfühlen und Abnehmen: Stellen Sie ihre Gesundheit durch Reinigung, richtige Ernährung, Lebensstiländerungen und emotionale Heilung wieder her Vom Bestseller-Autor von -Die wundersame Leber- und Gallenblasenreinigung- Die USA haben sich in eine Nation übergewichtiger Menschen verwandelt. Auch wir sind auf dem besten Weg dahin. Chronischer Stress, denaturierte Nahrungsmittel, Bewegungsmangel, Computersucht unser moderner Lebensstil bedeutet eine große Belastung für unseren Körper. Dass es aber auch ohne Crash-Diäten und überfordernde Trainingsprogramme zur Fettverbrennung möglich ist, zu einem gesunden Gewicht zurückzukommen, zeigt Andreas Moritz, weltweit für seine bahnbrechenden Entdeckungen zu ganzheitlichen Heilweisen bekannt, in seinem Buch.

Eindrucksvoll lässt er uns hinter die Kulisse der wahren Ursachen des Übergewichts und der Adipositas blicken und denunziert die Lügen der Lebensmittel- und Pharmaindustrie bezüglich des guten und schlechten Cholesterins, der schädlichen Butter und der gesunden Margarine, der schlankmachenden Süßstoffe uvm. Für ihn leiden Übergewichtige und adipöse Menschen unter einer Toxizitätskrise , einem Zustand, in dem der Körper die Überbelastung mit Toxinen nicht mehr verarbeiten kann. Seine ersten Maßnahmen zur Gewichtsreduktion bestehen also darin, den Darm, die Leber, die Nieren und das zu oft vergessene Lymphsystem zu entgiften.

Anstelle komplizierter Diäten plädiert er für die einfachsten Dinge: Ernährungsumstellung mit viel Obst und Gemüse, ausreichend Schlaf und moderate körperliche Bewegung. Nimmt man die Körper-Geist-Verbindung hinzu, die Andreas Moritz in seinem ganzheitlichen Ansatz stets berücksichtigt, verleiht es dem Ganzen eine ganz neue Dimension: Auch unseren Geist sollten wir von emotionellen Toxinen in Form von negativen Gedanken und Gefühlen, vergangenen Traumata und den Dingen, die wir schwer loslassen, befreien. Ein sehr informatives Buch, das uns nicht zuletzt an Eines erinnert: Gewichtsreduktion ist nicht vorwiegend ein physischer Prozess. Auf natürliche Weise abzunehmen ist eine geistige Einstellung, eine Entscheidung, die nur wir treffen können. Das ist die effektivste und nachhaltigste Weise, Gewicht zu verlieren!

