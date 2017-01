Wohlfühl-Darm: Das 2-Wochen-Programm zum Entlasten und Regenerieren: „Die Gesundheit sitzt im Darm“ – sicher haben Sie diesen Satz auch schon einmal gehört? Und tatsächlich: Kaum ein Organ spiegelt uns so deutlich zurück, wenn irgendetwas im Argen liegt, wie unser Darm. Verdauungsbeschwerden, Autoimmunerkrankungen, Übergewicht oder Hautprobleme zum Beispiel haben ihre Ursache häufig in einer gestörten Darmflora. Grund genug, mal einen Gang zurück zu schalten und dem Darm eine kleine Auszeit zu gönnen. Das 2-Wochen-Programm in diesem Buch basiert auf den brandaktuellen Erkenntnissen zum Thema Darmgesundheit und hilft Ihnen dabei, den Darm zu beruhigen, zu reinigen und schonend wieder aufzubauen. Erfahren Sie, was genau die bis zu 100 Billionen Bakterien in unserem Darm so alles leisten und welche Auswirkungen es hat, was und vor allem wie wir essen. Streichen Sie belastende Lebensmittel von Ihrem Speiseplan, genießen Sie die Wohlfühl-Gerichte in diesem Buch und unterstützen Sie Ihre Kur durch wohltuende Entspannungsübungen und Bauchmassagen. Vier Wochen für mehr Wohlbefinden und einen entspannteren Darm!

Ich selbst habe, um das direkt mal vorweg zu sagen, einen Reizdarm. Das ist nicht schön sage ich euch und ich leider schon immer drunter, schon als Kind. Mittlerweile habe ich gelernt damit irgendwie zu leben und es normal werden zu lassen für mich, allerdings war ich schon oft auf der Suche nach etwas, dass es etwas besser macht. Mit diesem Buch habe ich das gefunden, seinen Darm endlich mal was gutes tun, ein 2 Wochen Programm, das den Darm entspannt, das sollte man sich wirklich einmal gönnen, man wird schnell eine Veränderung feststellen. Bei Reizdarm ist der Effekt zwar nun auch nicht so riesen groß, aber es tut schon gut und entspannt, wenigstens einige Tage. Gönnt es euren Darm.