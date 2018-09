Wittenberg. Alles außer Luther: Landschaft, Kunst, Technik, Architektur ist ein Buch aus dem Mitteldeutscher Verlag vom 10. Juli 2018.

Wittenberg. Alles außer Luther: Landschaft, Kunst, Technik, Architektur: Das Buch richtet sich an alle, die wissen möchten, was Wittenberg außer Luther und dessen Umfeld sonst noch zu bieten hat. Daher wird speziell jenen Aspekten der Wittenberger Stadtgeschichte Rechnung getragen, die bislang kaum und partiell noch gar nicht erfasst wurden. Hier geht es u. a. um Künstlerinnen und Künstler der Stadt, um Dichter, Musiker und Erfinder, um Unternehmer, Naturwissenschaftler sowie Architekten, die hier geboren wurden und/oder in der Stadt bemerkenswerte Spuren hinterließen.

Ich glaube die Lutherstadt Wittenberg kennt fast jeder von uns? Sie liegt in Sachsen Anhalt, gar nicht so weit entfernt hatte ich bis vor einigen Jahren ein kleines Ferienhaus und hab es aber nie geschafft die Lutherstadt Wittenberg einmal zu besuchen, das wollte ich noch einmal nachholen und suchte nach einem Buch, dass mir mehr über die Lutherstadt Wittenberg erzählen kann. Dieses Buch schafft das, es ist im Grunde eine Biografie der Stadt in der unzählige Künstler zu Wort kommen. Man verliebt sich schnell in die Stadt und merkt genau was diese Stadt eigentlich aus- und besonders macht. Ich kann euch daher einen Blick in dieses Buch mehr als empfehlen.

8,5 von 10 wunderschönen Städten