WISO Mein Verein 365 – Teamwork ist eine Software zum Verwalten des eigenen Vereins von Buhl Data Service aus dem Jahr 2017.

WISO Mein Verein 365 – Teamwork: Mein Verein ist die ideale Lösung zur Verwaltung kleinerer bis mittlerer Vereine. Oft nimmt die Organisation mehr Zeit in Anspruch, als geplant. Wenn Sie auch wieder mehr Spaß als Zeit bei der Vereinsarbeit haben möchten, ist WISO Mein Verein genau die richtige Software. WISO Mein Verein ist das Multitalent für Ihr Vereinsleben.

Diese Software ist genau das Richtige für jeden, der einen Verein zu verwalten hat. Es gibt in dieser Software nichts, was es nicht gibt. Man kann unzählige Mitglieder verwalten, dazu gehören dann 20 individuelle Felder, Ausweise, Adressetiketten, Porto sogar, Bankverbindungen, Geburtstage und und und. So lang ist auch die Liste bei dem Beitragswesen, man kann Beiträge erfassen, Quittungen ausstellen, Rechnungen, Mahnungen und vieles mehr. Man hat zu jeder Zeit einen totalen Überblick über die Vereinskasse und kann das Vereinsleben damit leicht und gleich organisieren.

Der Unterschied zu der normalen Version und der Teamwork Version ist der, dass man bei der Teamwork Funktion die Software auf bis zu drei Rechnern installieren kann. Entweder auf seine eigenen Arbeitsplätze, zb. der Büro Rechner und ein Windows Tablet oder man teilt sich die Arbeit mit einem oder zwei Kollegen, die ebenfalls dann diese Version installieren dürfen. Ich kann es nur noch einmal ganz deutlich sagen, zur Verwaltung eines Vereins gibt es meines Wissens nach keine bessere Software.

9,0 von 10 Vereinen unter guter Führung