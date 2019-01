WISO Mein Büro 365 (2019) Plus ist eine Software von Buhl Data vom 11. Januar 2019.

Angebot WISO Mein Büro 365 (2019) Plus Angebote und Rechnungen erstellen mit wenigen Klicks. Und das mit den Formatierungsmöglichkeiten einer Textverarbeitung gepaart mit dem Komfort einer Büroanwendung

Kunden, Lieferanten, Artikel und Leistungen im Überblick. Ablage individueller Information, formatierte Beschreibungen, Preise, Rabatte, Zusatzangaben, Maße und Fotos

Online Banking inklusive. Kontrolle über den Zahlungsstatus Ihrer Rechnungen über das WISO sichere Banking. Zugriff auf Konten, Kreditkarten und Paypal. Inkl. SEPA Überweisung

Buchhaltung für Laien und Experten. Einnahmen und Ausgaben über einfach verständliche Kategorien verbuchen. Inkl. SKR03, Anlagenverzeichnis und elektronischem Pendelordner

Laufzeit: 365 Tage - Verlängerung möglich. Ideal für Freiberufler, Selbständige und kleine bis mittlere Unternehmen. Modular erweiterbar z.B. für Mehrplatzbetrieb, Webshop, Kasse, CRM

WISO Mein Büro 365 (2019) Plus: Beim Einsatz von WISO Mein Büro Plus benötigen Sie weder spezielle Fachkenntnisse noch jahrelange Erfahrung mit der Selbständigkeit! Bei der Angebotserstellung über das Verbuchen von geschäftlichen Vorgängen bis hin zur Abgabe der Steuererklärung unterstützt Sie das Programm einfach, schnell und verständlich.

Ich bin mittlerweile seit einigen Jahren selbständig, auch als Verkäufer verschiedener Produkte. Das Erfassen dieser ganzen Daten kostet mich nicht nur sehr viel Zeit, sondern auch sehr viel Nerven, weil ich das in verschiedenen Programmen erfasse und mir oft die gesamte Übersicht fehlt. Hier setzt WISO Mein Büro 365 (2019) Plus an, denn mit diesem Programm gewinnt man neben der Zeit auch die Übersicht zurück.

Sei es nun Angebote oder Rechnungen zu schreiben. Kunden, Lieferanten, Artikel und Leistungen zu erfassen. Online Banking mit Übersicht über alle Transaktionen oder eine einfache Buchhaltung. Alles hat man in diesem Programm.

Natürlich muss man sich da erstmal reinfuchsen. Ehrlich gesagt ist das schon eine Umstellung, wenn man sonst verschiedene Daten nur mit Excel oder ähnlichem erfasst. Aber diese Umstellung lohnt sich und nach wenigen Tagen merkt man wie verschiedene Schritte schon gut von der Hand gehen. Man merkt aber auch einen gewissen Komfort, der einem eben, wie oben beschrieben, Zeit bringt. Ich arbeite mittlerweile ganz gerne mit WISO Mein Büro 365 (2019) Plus und könnte mir nicht vorstellen auf meine alte Lösung zurück zu gehen, daher von mir eine klare Kaufempfehlung.

9,0 von 10 einfachen Arbeitsschritten