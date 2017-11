Wish Upon ist ein Film mit u.a. Joey King, Shannon Purser und Sherilyn Fenn von Splendid Film/WVG aus dem Jahr 2017.

Wish Upon: Im neuen Thriller des Regisseurs von „Annabelle“ haben es die 17-jährige Clare Shannon (Joey King) und ihre Freundinnen Meredith (Sydney Park) und June (Shannon Purser) nicht leicht an der Highschool. Clares Vater (Ryan Phillippe) schenkt ihr eines Tages eine alte Spieluhr mit einer Inschrift, die besagt, dass dem Besitzer der Uhr alle Wünsche in Erfüllung gehen sollen. Clare hat nichts zu verlieren und spricht ihren ersten Wunsch aus. Zu ihrer Überraschung erfüllt er sich! Kurze Zeit später besitzt sie alles, was sie sich jemals erhofft hat: Geld, Ansehen und ihren Traumprinzen. Alles scheint perfekt zu sein. Doch dann sterben die Menschen, die ihr am nächsten stehen, auf grausame Art und Weise. Clare hat Blut an ihren Händen und muss die Spieluhr loswerden, bevor sie selbst und alle, die sie liebt, den ultimativen Preis zahlen müssen.

Es gibt doch dieses Sprichwort, dass man vorsichtig sein soll was man sich wünscht, denn es könnte in Erfüllung gehen. Und genau darum geht es in diesem Film um die Box der Pandorra sozusagen, die wenn man sie öffnet zwar etwas gutes passiert. Es gehen Wünsche in Erfüllung, aber jedes Mal bedeutet das den Tod von jemand aus dem nahen Umfeld. Ich fand den Film sehr interessant, dich auch extrem vorhersehbar. Man ahnt am Anfang worauf es letztendlich hinausgeht. Oft war der Film auch eher langwierig, ich will nicht sagen langweilig. Die wirklich guten Szenen waren leider zu wenig und zu kurz, ich hätte mir das insgesamt etwas actionlastiger gewünscht. Die meiste zeit war es ein Teenie-Film eben für Teenies. Die Story war super, leider nicht so gut umgesetzt wie gehofft, dennoch aber sehenswert, am besten ihr schaut einfach selbst mal rein.

6,5 von 10 Wünschen